На граффити в Петербурге Черчесову «отрезали» палец

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
Фото: скриншот instagram.com/kirsidor/
(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). На граффити в Санкт-Петербурге с портретом главного тренера российской футбольной сборной Станислава Черчесова неизвестные вандалы закрасили указательный палец. Рисунок будет исправлен, заявил руководитель стрит-арт-проекта HoodGraff — соавтор граффити Артем Бурж, сообщает РИА Новости.
Рисунок, подписанный «Ты просто космос, Стас», появился на стене трансформаторной подстанции в Петроградском районе северной столицы в июне. Граффити стало знаком признания успехов сборной России на мундиале.
Один из жителей Петербурга обратился к властям с жалобой на появление рисунка, и администрация района предписала закрасить портрет. Тем не менее электросетевая компания может не делать этого до 1 ноября.
Вандалы закрасили на рисунке указательный палец, какой подтекст они в это вкладывали — неизвестно. «Мы обязательно будем что-то с этим делать, но что именно, пока не придумали», — сказал Бурж.
Художники не планируют обращаться в правоохранительные органы по данному вопросу.
Следующая новость
Медики транспортировали травмированного колумбийца в медпункт стадиона.
Главы регионов подписали соглашение в рамках «Иннопрома-2018» в Екатеринбурге.
В результате ЧП никто не пострадал.
Цель внедрения Единой биометрической системы – повышение доступности услуг, требующих юридически значимого подтверждения личности.
Татарстанское управление Роспотребнадзора проверило более шести тысяч гостиниц.
Межнациональный праздник «Сабантуй-2018» в Чановском районе Новосибирской области собрал множество гостей.
Проблему заполняемости «Казань-Арены» во время игр казанского клуба можно решить с помощью рекламы, считает Александр Гусев.
Рустам Минниханов назвал Татарстан и Нижегородскую область взаимодополняющими регионами.
Трагедия произошла в селе Новое Надырово в воскресенье рано утром.
Госжилфонд при Президенте РТ перевел семьи, стоящие на очереди приобретения жилья, из предварительного списка в сводный реестр.
В хозяйствах есть заросшие травой и заброшенные земли.
Основная часть расходов связана с транспортировкой участников фестиваля из Америки и Азии, а также оплатой проживания известных актеров и режиссеров.
Председатель Федерации футбола РТ рассказал о проблемах, которые в настоящее время имеются у казанского футбольного клуба.
Ильназ Смирнов оказался в числе детей, которые выводили на поле игроков сборных Бразилии и Бельгии в матче четвертьфинала мундиаля.
09 июляНародные гуляния на Красной площади и татарская деревня в центре Чебоксар: как в Чувашии проходил федеральный Сабантуй — 2018