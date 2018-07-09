На граффити в Петербурге Черчесову «отрезали» палец

Рисунок будет исправлен, отметил один из соавторов граффити.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). На граффити в Санкт-Петербурге с портретом главного тренера российской футбольной сборной Станислава Черчесова неизвестные вандалы закрасили указательный палец. Рисунок будет исправлен, заявил руководитель стрит-арт-проекта HoodGraff — соавтор граффити Артем Бурж, сообщает РИА Новости.

Рисунок, подписанный «Ты просто космос, Стас», появился на стене трансформаторной подстанции в Петроградском районе северной столицы в июне. Граффити стало знаком признания успехов сборной России на мундиале.

Один из жителей Петербурга обратился к властям с жалобой на появление рисунка, и администрация района предписала закрасить портрет. Тем не менее электросетевая компания может не делать этого до 1 ноября.

Вандалы закрасили на рисунке указательный палец, какой подтекст они в это вкладывали — неизвестно. «Мы обязательно будем что-то с этим делать, но что именно, пока не придумали», — сказал Бурж.

Художники не планируют обращаться в правоохранительные органы по данному вопросу.