Свердловская область и Татарстан планируют увеличить товарооборот в полтора раза

План расширения сотрудничества между регионами рассчитан на два года.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Свердловская область и Республика Татарстан намерены за два года увеличить товарооборот в 1,5 раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Соответствующее соглашение власти регионов подписали на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

За предыдущие два года работы товарооборот между регионами вырос в 1,3 раза, отметил Куйвашев.