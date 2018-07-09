Свердловская область и Татарстан планируют увеличить товарооборот в полтора раза

Рекомендуем
(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Свердловская область и Республика Татарстан намерены за два года увеличить товарооборот в 1,5 раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Соответствующее соглашение власти регионов подписали на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.
За предыдущие два года работы товарооборот между регионами вырос в 1,3 раза, отметил Куйвашев.
Эксперты Общероссийского народного фронта определили лидеров и аутсайдеров по количеству устраненных свалок в черте населенных пунктов.
Смертельное ДТП произошло накануне поздно вечером на 16-м км автодороги Альметьевск – Лениногорск.
Медики транспортировали травмированного колумбийца в медпункт стадиона.
Главы регионов подписали соглашение в рамках «Иннопрома-2018» в Екатеринбурге.
В результате ЧП никто не пострадал.
Цель внедрения Единой биометрической системы – повышение доступности услуг, требующих юридически значимого подтверждения личности.
Татарстанское управление Роспотребнадзора проверило более шести тысяч гостиниц.
Межнациональный праздник «Сабантуй-2018» в Чановском районе Новосибирской области собрал множество гостей.
Проблему заполняемости «Казань-Арены» во время игр казанского клуба можно решить с помощью рекламы, считает Александр Гусев.
Рустам Минниханов назвал Татарстан и Нижегородскую область взаимодополняющими регионами.
Трагедия произошла в селе Новое Надырово в воскресенье рано утром.
Госжилфонд при Президенте РТ перевел семьи, стоящие на очереди приобретения жилья, из предварительного списка в сводный реестр.
В хозяйствах есть заросшие травой и заброшенные земли.
Основная часть расходов связана с транспортировкой участников фестиваля из Америки и Азии, а также оплатой проживания известных актеров и режиссеров.
Председатель Федерации футбола РТ рассказал о проблемах, которые в настоящее время имеются у казанского футбольного клуба.
Ильназ Смирнов оказался в числе детей, которые выводили на поле игроков сборных Бразилии и Бельгии в матче четвертьфинала мундиаля.
09 июля«Кладбище чемпионов», обида британцев на игнор Кейна и бельгийские сходки в центре Казани: что пишут иностранные СМИ о ЧМ-2018 в Казани
09 июляНародные гуляния на Красной площади и татарская деревня в центре Чебоксар: как в Чувашии проходил федеральный Сабантуй — 2018