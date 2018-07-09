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Татар-информ

9 июля 2018, 17:20

Экономика и финансы

Агентства под брендом «Натали Турс» переходят к другим туроператорам

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Агентства, прежде работавшие под брендом «Натали Турс», начали менять вывески, чтобы не ассоциироваться с проблемной компанией.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Агентства, работавшие под брендом «Натали Турс», открываются под брендами других туроператоров, чтобы не отпугивать клиентов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Туроператоры сообщают, что ведут переговоры с франчайзинговыми агентствами "Натали" о вступлении в свои сети. Часть офисов таких агентств в Москве и других городах временно закрывается, а затем открывается уже в фирменном стиле других, более известных и крупных брендов. Речь идет о туроператорах "Интурист", Coral Travel, TUI Россия и других. Агентства не хотят ассоциироваться с проблемным брендом», — цитирует агентство сообщение АТОР.

В Ассоциации рассказали, агентства все еще ждут выплаты за несостоявшиеся туры от «Натали Турс». На прошлой неделе сообщалось, что компания выплатила 800 тысяч рублей.

В организации уверены, что «Натали Турс» не следует затягивать выплаты агентствам. С каждым днем «шансы компании занять сколько-нибудь значительное место на рынке после открытия продаж на зимний сезон становятся все более призрачными».

Туроператор «Натали Турс» 4 июля объявил, что аннулирует все туры до 1 октября и остановливает продажи из-за финансовых проблем. Компания предложила клиентам подать заявления на возврат денег и ждать выплат либо выбрать «гарантийные обязательства», в соответствии с которыми они смогут отдохнуть на ту же сумму начиная с 1 апреля 2019 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что компания «Натали Турс» продала около 10 тысяч туров с вылетом до 1 октября и должна туристам около 15 млн долларов. Финансовой гарантии на выплаты всем клиентам не хватит, поскольку ее лишь 150,5 млн рублей.

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