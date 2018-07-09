Международный арт-симпозиум стартует в Елабуге с открытия двух выставок

На выставках будут представлены связанные с этнической тематикой работы художников из Калмыкии и Якутии.

(Елабуга, 9 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Две необычные художественные выставки откроются на этой неделе в Елабуге. В зале современного этноискусства Елабужского музея-заповедника будут выставлены картины художника из Якутии и изделия из кости, выполненные мастером из Калмыкии.

В первой экспозиции под названием «Тюркский мир Севера» будут представлены работы одного из ярких представителей современного изобразительного искусства Якутии, члена Союза художников России Дьулустана Бойтунова. Его работы иллюстрируют эпическое наследие народов Севера. Как отмечают в Елабужском музее-заповеднике, картины мастера отличаются декоративностью, цветовой активностью, введением орнаментальных элементов и усложнением рисунка.

На второй выставке под названием «Ойрат Тумен» можно будет увидеть произведения члена Союза художников России, заслуженного художника Калмыкии Виктора Дорджиева. В Елабугу он привезет работы, выполненные из кости. Мастер декоративно-прикладного искусства и народно-художественного промысла работает с такими материалами, как глина, кость, бивни мамонта и слона. Сегодня работы Дорджиева находятся в Национальном музее имени Н. Н. Пальмова Республики Калмыкия, в музеях Волгограда и Грозного, в резиденции Далай-ламы в Индии, в частных коллекциях дальнего и ближнего зарубежья.

Оба художника примут участие в XIII международном арт-симпозиуме по современному искусству «Народные игры и забавы», который стартовал сегодня в Елабуге. Писать картины и делится впечатлениями, обсуждать насущные вопросы мастера из разных городов России и зарубежных стран будут до 17 июля. По итогам симпозиума в городе откроется выставка работ участников.