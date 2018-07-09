Марат Ахметов: Власть на местах пассивно относится к развитию сельской кооперации

Практическая работа должна проводиться муниципальными властями районного и поселенческого уровня, уверен глава Минсельхозпрода РТ.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Власть на местах относительно пассивно относится к созданию и развитию кооперативного движения на селе. Об этом сегодня на научно-практической конференции в Государственном Совете РТ заявил глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Ахметов.

«К сожалению, я это каждый раз отмечаю. На местах власть относительно пассивна, особенно поселенческая. Со своим населением, потенциал которого велик, мы недорабатываем. А для кооперативного движения нужно уметь работать с жителями, быть полезным на каждом шаге в период становления», – сказал докладчик.

По мнению вице-премьера, создание кооперации поможет сохранить сельский уклад жизни и обеспечить социальную обустроенность. «Здесь задача должна быть общая. Может, в большей степени практическая работа должна проводиться на местах муниципальными властями районного и поселенческого уровня», – подчеркнул он.