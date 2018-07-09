Песошин поприветствовал китайскую делегацию в Кабмине РТ

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Фото: tatarstan.ru
(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Глава Правительства Татарстана Алексей Песошин поприветствовал китайскую делегацию во главе с секретарем комитета Коммунистической партии Китая города Харбина Ван Чжаоли, сообщает пресс-служба Президента РТ.
«Китайская Народная Республика — один из важнейших внешнеэкономических партнеров Республики Татарстан. Мы всегда рады видеть в Казани наших китайских коллег», — заверил премьер-министр.
Он выразил надежду, что время, проведенное представителями КНР в Казани, будет продуктивным. Он отметил, что знает о посещении Агентства инвестиционного развития китайской делегацией.
«Радует, что в последнее время наши отношения укрепляются. Растет и количество деловых визитов — как делегаций Татарстана в КНР, так и китайских делегаций — с ответными визитами», — отметил Песошин.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посещал Харбин в октябре 2015 года. Китайская делегация с ответным визитом прилетела в Татарстан в сентябре 2016 года. В марте прошлого года в республике побывала делегация китайских коллег во главе с начальником канцелярии иностранных дел Народного Правительства провинции Хэйлунцзян Вано Хайцзюнем.
Премьер-министр РТ назвал ряд совместных проектов, которые реализуются в регионе: строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Казань», проект Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра, а также автомагистраль «Европа — Западный Китай».
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