В Нижнекамском районе РТ «Лада» опрокинулась на крышу после столкновения с «БМВ»

Перевернувшийся автомобиль еще некоторое время продолжал движение по трассе.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе РТ «Лада» 9-й модели опрокинулась на крышу после столкновения с «БМВ», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Лобовое столкновение произошло в минувшую субботу вечером неподалеку от села Сухарево на трассе Нижнекамск – Чистополь.

От удара отечественную легковушку занесло и перевернуло. Некоторое время автомобиль продолжал движение по дороге на собственной крыше.

В результате аварии пострадал пассажир «девятки». Мужчину госпитализировали в приемный покой Нижнекамской ЦРБ с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и раздробленной кистью руки.

Пожарные из села Сухарево оцепили место ДТП и отключили аккумуляторы поврежденных автомобилей.