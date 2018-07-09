Путин выразил соболезнования Японии в связи с гибелью людей во время наводнения

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(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Президент Российской Федерации Владимир Путин направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму с выражением соболезнований в связи с масштабными жертвами во время смертоносного наводнения в западных районах страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Глава государства сказал, что в России разделяют боль утраты с теми, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.
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