Путин выразил соболезнования Японии в связи с гибелью людей во время наводнения

Президент России сказал, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял близких во время разгула стихии.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Президент Российской Федерации Владимир Путин направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму с выражением соболезнований в связи с масштабными жертвами во время смертоносного наводнения в западных районах страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Глава государства сказал, что в России разделяют боль утраты с теми, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.

В конце минувшей недели в Киото, Хиросиме и некоторых других регионах выпало две-три месячные нормы осадков. Метеорологи с сожалением отмечают, что есть угроза новых наводнений.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за паводка и оползней в Японии погибли более 100 человек, а более пятидесяти человек считаются пропавшими без вести.