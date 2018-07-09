Англия хочет усилить флот в Атлантике для противодействия России

Рекомендуем
(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). ВМФ Великобритании намерен усилить группировку в Северной Атлантике, чтобы противостоять российской угрозе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление главы Королевского флота адмирала Филипа Джонса.
Он отметил, что возможности российских кораблей «очень впечатляют». Джонс уверен, что для этого потребовались долгосрочные инвестиции в исследования и разработки.
«Усиливающееся возрождение потенциала и масштаба, которое мы не замечали в течение, наверное, десяти лет. Мы должны на него реагировать», — пояснил адмирал.
Больше всего в Британии беспокоятся за безопасность кабелей связи, проложенных по дну океанов по всему миру. По словам адмирала Филипа Джонса, по ним передается около 97 процентов глобального трафика, в частности, большие объемы финансовой информации.
«Мы знаем, что у россиян есть возможность обнаруживать их и работать с этими кабелями, и, конечно, они делают это в очень сложных условиях, на очень большой глубине», — отметил он.
По его словам, ВМФ Великобритании должны отслеживать, что делает Россия как на поверхности, так и под водой.
«Но сам факт, что они идут туда, где, как мы знаем, проходят кабели, и используют суда, которые отходят от материнского корабля, чтобы приблизиться к кабелям, является признаком того, что они, по крайней мере, исследуют их. Поэтому мы должны быть в состоянии противостоять этому», — заключил Джонс.
Российскую делегацию на церемонии инаугурации возглавляет Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Казанский клуб могут покинуть игроки сборной России Федор Кудряшов и Владимир Гранат.
На праздник песни, который пройдет в 19-й раз, съедутся фольклорные коллективы из Татарстана, Челябинской области и Башкортостана.
Игровая полнометражка Рамиля Фазлиева и Амира Галиаскарова стала единственным татарстанским фильмом, прошедшим в конкурсную программу КМФМК.
Всего на сегодняшний день в Татарстане выдан 50 тыс. 481 электронный больничный.
Творческое объединение Supernova завершило портрет капитана сборной Хорватии по футболу на следующий день после поражения России в 1/4 финала ЧМ-2018.
Пожилая жительница села Никольское ушла из дома накануне вечером.
Директор КМФМК Миляуша Айтуганова планирует обсудить возможность продажи билетов с министром культуры РТ Ирадой Аюповой.
На должность преподавателя факультета рассматривается кандидатура Курбана Бердыева, заявил глава Федерации футбола РТ.
Сегодня в Татарстане работают 49 спортивных школ, воспитанниками которых являются 8,9 тыс. юношей и девушек.
На «Аукциона добра» победную клюшку Александра Бурмистрова приобрел анонимный покупатель.
Эксперты Общероссийского народного фронта определили лидеров и аутсайдеров по количеству устраненных свалок в черте населенных пунктов.
Смертельное ДТП произошло накануне поздно вечером на 16-м км автодороги Альметьевск – Лениногорск.
09 июля«Это не вопрос бизнеса, а вопрос безопасности!»: В Челнах исполком судится с владельцами «беспаспортных» зданий
09 июля«Кладбище чемпионов», обида британцев на игнор Кейна и бельгийские сходки в центре Казани: что пишут иностранные СМИ о ЧМ-2018 в Казани