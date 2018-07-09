Англия хочет усилить флот в Атлантике для противодействия России

Глава Королевского флота адмирал Филип Джонс рассказал, что Северная Атлантика станет приоритетным регионом для британского Правительства.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). ВМФ Великобритании намерен усилить группировку в Северной Атлантике, чтобы противостоять российской угрозе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление главы Королевского флота адмирала Филипа Джонса.

Он отметил, что возможности российских кораблей «очень впечатляют». Джонс уверен, что для этого потребовались долгосрочные инвестиции в исследования и разработки.

«Усиливающееся возрождение потенциала и масштаба, которое мы не замечали в течение, наверное, десяти лет. Мы должны на него реагировать», — пояснил адмирал.

Больше всего в Британии беспокоятся за безопасность кабелей связи, проложенных по дну океанов по всему миру. По словам адмирала Филипа Джонса, по ним передается около 97 процентов глобального трафика, в частности, большие объемы финансовой информации.

«Мы знаем, что у россиян есть возможность обнаруживать их и работать с этими кабелями, и, конечно, они делают это в очень сложных условиях, на очень большой глубине», — отметил он.

По его словам, ВМФ Великобритании должны отслеживать, что делает Россия как на поверхности, так и под водой.

«Но сам факт, что они идут туда, где, как мы знаем, проходят кабели, и используют суда, которые отходят от материнского корабля, чтобы приблизиться к кабелям, является признаком того, что они, по крайней мере, исследуют их. Поэтому мы должны быть в состоянии противостоять этому», — заключил Джонс.