Минфин спрогнозировал рост профицита бюджета в 2019 году

Доходы федерального бюджета по отношению к ВВП увеличатся до 1,8 процента ВВП.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Профицит бюджета России в 2019 году вырастет до 1,8 процента ВВП, сообщает РИА Новости со ссылкой на Основные направления бюджетной политики на 2019 — 2021 годы Минфина РФ.

В 2020 и 2021 годах профицит бюджета снизится до 1 процента и 0,6 процента ВВП соответственно.

Существенное увеличение доходов федерального бюджета по отношению к ВВП связано с предполагаемыми изменениями налогового законодательства (в частности, с повышением ставки НДС с 18 до 20 процентов), ростом нефтегазовых доходов и изменением других макроэкономических показателей, отмечается в документе.

Согласно основным направлениям бюджетной политики, доходы федерального бюджета в 2019 году составят 19,9 трлн рублей, в 2020 году — 20,3 трлн рублей, в 2021 году — 20,5 трлн рублей. В текущем году доходы планируются на уровне 17,7 трлн рублей.

Расходы федерального бюджета в 2019 году составят 17,9 трлн рублей, в 2020 году — 18,9 трлн рублей, в 2021 году — 19,9 трлн рублей. В 2018 году расходы планируются на уровне 16,6 трлн рублей.