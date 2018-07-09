СМИ заметили личный самолет Ким Чен Ына в России

Информации о присутствии на борту лидера КНДР нет.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В понедельник личный самолет северокорейского лидера Ким Чен Ына около трех часов пробыл в аэропорту Владивостока, сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейское агентство Younhap.

Информации о присутствии на борту лидера КНДР нет, однако на самолете могли прибыть чиновники, готовящиеся к возможной поездке лидера на Восточный экономической форум (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в сентябре.

Пхеньян еще не дал официального ответа на приглашение Ким Чен Ыну принять участие в ВЭФ.