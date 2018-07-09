«Уралвагонзавод» представил инновационный трамвай

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(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). «Уралвагонзавод» (УВЗ) презентовал на промышленной выставке «Иннопром-2018» в Екатеринбурге новый трамвай 71-415, аналогов которому нет в России, сообщает РИА Новости.
Трамвай производит предприятие УВЗ — АО «Уралтрансмаш».
Вагон 415-й модели — первый базовый вагон для линейки полностью низкопольных вагонов, изготовленных из отечественных материалов. На его основе в ближайшее время будет разработана вся линейка низкопольных вагонов любой вместимости и длины, рассказал разработчик Сергей Соловьев.
«Секретную» машину посетителям форума покажут частично. Тележку транспортного средства — с двойным рессорным подвешиванием — тщательно замаскировали для профилактики интеллектуального рейдерства, отметил заместитель гендиректора НПК «Уралвагонзавод» по гражданской продукции Борис Мягков.
Трамвай предназначен для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями и пассажиров с детьми. Число мест для сидений — 32+1, максимальная вместимость — 190 человек.
Вагон полностью вписывается в существующую трамвайную инфраструктуру российских городов.
Трамвай с выставки уезжает сразу на испытания. К новому году он должен получить сертификат соответствия техническим требованиям, чтобы в ближайшее время обновить парк техники в Калининграде, Евпатории и Пятигорске.
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