В Казани за взятку от осужденного судят сотрудников уголовной инспекции

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Фото: Елена Кривопатре
(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня в Ново-Савиновском районном суде Казани приступили к рассмотрению дела о получении взятки с осужденного сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции.
По версии следствия, в январе этого года начальник уголовно-исполнительной инспекции, подполковник ФСИН Дамис Валеев и его подчиненный Фаниль Сабирзянов вымогали у осужденного Рамиля Хусаинова 150 тысяч рублей за досрочное освобождение. При этом они пригрозили отправить его в колонию, если тот не захочет платить.
23-летний Рамиль Хусаинов первый раз был осужден в 19 лет – из пяти лет колонии строго режима он отсидел только три года, потом его освободили за примерное поведение. Пока Хусаинов отбывал остаток срока условно, за ним наблюдал Фаниль Сабирзянов.
В конце 2017 года Хусаинова вновь осудили, на этот раз его приговорили к обязательным работам. В начале текущего года молодой человек встал на учет в уголовно-исполнительную инспекцию Ново-Савиновского района, где вновь встретился с Сабирзяновым.
«Через два дня после того, как я встал на учет в инспекцию Ново-Савиновского района, Сабирзянов познакомил меня с Валеевым. Мы вышли на улицу, там Валеев сказал мне, что я могу оказать гуманитарную помощь, чтобы получить досрочное освобождение, но если откажусь, то у меня могут появятся проблемы», – рассказал Хусаинов.
Инспекторы потребовали у парня 150 тысяч рублей. Узнав, что подучетный устраивается на работу в «Мерседес центр», Сабирзянов попросил его отремонтировать автомобиль и продать по выгодной цене – это также являлось одним из условий досрочного освобождения.
Осужденный сразу же обратился в следственный комитет. Там ему выдали спецсредства для слежки – подслушивающее устройство и микрофон. Все последующие встречи с инспекторами УИС он совершал под контролем оперативников.
Брать деньги напрямую Валеев не стал и потребовал передать требуемую сумму через посредников.
«Я принес Валееву деньги, но он сказал, что я должен подойти к Сабирзянову», – вспоминает осужденный.
В свою очередь Сабирзянов велел парню передать деньги через директора одной из казанских фирм. Хусаинов выполнил все требования и пришел по указанному адресу с необходимой суммой.
«Я пришел к директору фирмы и сказал, что я от Даниса Валеева, она ответила, что в курсе, взяла деньги и пересчитала их. Я подал тайный сигнал сотрудникам полиции и после этого начался захват», – рассказал он.
В качестве свидетелей сегодня на суде опросили сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ и понятных, которые участвовали в оперативных мероприятиях.
Подсудимые свою вину признали частично. Адвокаты инспекторов УИС попросили переквалифицировать обвинение с получения взятки на злоупотребление должностными полномочиями.
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