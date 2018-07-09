Автопробег «Автотуризм без вреда природе» достиг Курганской области

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Фото: пресс-служба Минэкологии Татарстана
(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Курганской области достигли участники автопробега «Автотуризм без вреда природе. От Волги до Катуни». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.
В течение двух суток 12 энтузиастов из Татарстана занимались изучением природных заказников региона. В частности, они посетили памятник природы регионального значения «Просветский дендрарий». Образованный в 1894 году как питомник на базе лесной школы, сегодня он насчитывает более 200 видов растений, в том числе несвойственных для Курганской области, но успешно акклиматизировавшихся в этом уголке Западно-Сибирской равнины.
Экспедиция также побывала на Горьком озере, уникальном своей соленостью и целебными свойствами воды. Также представители местного отделения РГО провели татарстанцев по экотропе в Белозерском районе региона и устроили экскурсию по дендрарию и музею леса Курганской области.
Автопробег «Автотуризм без вреда природе. От Волги до Катуни» стартовал из Набережных Челнов второго июля. Инициаторами автопробега выступили Набережночелнинское отделение РГО и Минэкологии Татарстана. Участники пробега – 12 общественников, волонтеров и спортсменов, неравнодушных к проблемам экологии и окружающей среды.
Общая протяженность маршрута – более 7 тыс. км. Он проходит через особо охраняемые территории, национальные парки, экофермы, природные музеи и заповедники. Задача: пополнение картографических и географических данных на картах России, а также организация совместных акций по очистке территорий и водоемов, пропаганде раздельного сбора мусора и развития экотуризма.
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