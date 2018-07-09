Татарстан снова ожидают грозы и сильный ветер

Синоптики республики прогнозируют ухудшение погодных условий.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Завтра, 10 июля, в Татарстане ожидаются грозы, сообщает Гидрометцентр республики.

Порывы ветра будут кратковременно усиливаться до 17 — 22 м/с, в Казани — до 15 — 20 м/с. Кроме того, днем во вторник возможен град.