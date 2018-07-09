К перемирию в Сирии присоединились 90 населенных пунктов

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(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). К режиму перемирия в Сирии в результате успешных переговоров присоединились 90 населенных пунктов. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).
«В провинции Дараа — 75, в том числе за сутки — 16, в провинции Эс-Сувейда — 15, за сутки один», — сообщили в ЦПВС.
Представители ЦПВС ведут переговоры с боевиками об их выезде вместе с семьями в провинцию Идлиб. Планируется, что через переход в районе города Дараа вывезут до тысячи человек.
«Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная», — отметили в ЦПВС.
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