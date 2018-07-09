В России создадут самолет-«глушитель» спутников

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(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В России создают самолет-постановщик помех, который сможет выводить из строя военные спутники, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Машина получит принципиально новое бортовое оборудование, благодаря которому он сможет подавлять любые цели: наземные, воздушные и морские, а также выводить из строя спутники противника, которые обеспечивают навигацию и радиосвязь на земле. При этом уточняется, что Ил-22ПП не мешают работе радиоэлектронных систем своих войск, рассказал источник.
На сегодняшний день готов эскизный проект, скоро начнется опытно-конструкторская работа. Самолет заменит в Воздушно-космических силах Ил-22ПП «Порубщик».
По словам собеседника агентства, новый самолет назвали «Порубщик-2» но, скорее всего, в Воздушно-космических силах машину переименуют.
Возможность создания такого самолета прорабатывается на базе Ту-214 или Ил-76.
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