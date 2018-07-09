В России создадут самолет-«глушитель» спутников

Лайнер сможет вести радиоэлектронное подавление любых целей противника, не мешая работе систем своих войск.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В России создают самолет-постановщик помех, который сможет выводить из строя военные спутники, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Машина получит принципиально новое бортовое оборудование, благодаря которому он сможет подавлять любые цели: наземные, воздушные и морские, а также выводить из строя спутники противника, которые обеспечивают навигацию и радиосвязь на земле. При этом уточняется, что Ил-22ПП не мешают работе радиоэлектронных систем своих войск, рассказал источник.

На сегодняшний день готов эскизный проект, скоро начнется опытно-конструкторская работа. Самолет заменит в Воздушно-космических силах Ил-22ПП «Порубщик».

По словам собеседника агентства, новый самолет назвали «Порубщик-2» но, скорее всего, в Воздушно-космических силах машину переименуют.

Возможность создания такого самолета прорабатывается на базе Ту-214 или Ил-76.