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Татар-информ

9 июля 2018, 20:04

Политика

Ле Пен заявила о возможном закрытии партии «Национальное объединение»

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Партия не получила госдотации и не сможет оплачивать работу сотрудников.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Французская оппозиционная партия «Национальное объединение» (ранее «Национальный фронт») может прекратить свою деятельность в августе, заявила лидер партии Марин Ле Пен. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на BFMTV.

Французский суд наложил арест на государственные дотации, выделяемые на работу партии. Ле Пен считает это решение «политическим убийством», поскольку не сможет оплачивать работу сотрудников.

«Национальное объединение» подозревают в расхищении европейских средств, поэтому следствие приняло решение удержать дотацию в размере 2,5 млн евро. Суд Евросоюза признал лидера партии виновной: согласно версии следователей, средства были потрясены на фиктивное трудоустройство помощницы Ле Пен.

По решению суда Марин Ле Пен обязана вернуть Европарламенту 320 тыс. евро.

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