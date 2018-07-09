Минпромторг РФ продлит поддержку автопрома на 2019 год

Министерство прогнозирует рост выпуска автомобилей в России на 15 процентов и увеличения объема продаж на 10 процентов.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Министерство промышленности и торговли России планирует продлить поддержку автопрома на 2019 год, сообщает ТАСС. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках форума ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге.

На следующий год сохранятся определенные программы, показавшие свою эффективность, в частности по поддержке спроса. «Мы сейчас в процессе расчетов, согласования источников с Минфином, но уверен, что какой-то объем на следующий год точно сохранится», — заявил министр.

В 2018 году Минпромторг РФ сохраняет прогноз роста выпуска автомобилей в России на 15 процентов и увеличения объема их продаж на 10 процентов, отметил Мантуров.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России за первое полугодие 2018 года выросли в годовом выражении на 18,2 процента — до 849,2 тыс.