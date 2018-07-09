До осени в Зеленодольске установят 120 контейнеров для пластиковых бутылок

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(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). К сентябрю в Зеленодольске хотят установить 120 контейнеров для пластиковых бутылок в добавление к 30 уже имеющимся. Об этом пишет газета «Зеленодольская правда».
Этой весной на мусорных площадках по улицам Фрунзе и Гоголя, Карла Маркса и Строителей появились 30 сетчатых контейнеров. Жители ближайших домов оценили раздельный сбор: если год назад контейнер наполнялся бутылками за пару недель, то сейчас диспетчеры заказывают вывоз через день.
Из гранул, в которые перерабатывают бутылки, потом делают тротуарную плитку, черепицу и даже одежду. В Зеленодольске разделение отходов будет идти по семи позициям — ПЭТ-бутылки, канистры, алюминиевые банки, картон, макулатура, пленка, аккумуляторы.
Ранее стало известно, что в Татарстане к 2025 году под раздельный сбор мусора будут оборудованы 90 процентов контейнерных площадок.
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