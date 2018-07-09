Почти 255 тысяч человек стали зрителями матчей ЧМ на «Казань Арене»

Столица Татарстана вошла в топ-5 городов по посещаемости матчей чемпионата мира по футболу.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года на стадионе «Казань Арена» увидели почти 254,5 тысячи зрителей. Такие цифры приводит пресс-служба мэрии Казани.

Больше всего зрителей пришло на матч четвертьфинала между сборными Бразилии и Бельгии, который состоялся 6 июля. Так, его увидели 42 тысячи 873 зрителя, а заполняемость стадиона составила 95 процентов. Примерно столько же футбольных болельщиков пришло на игры сборных Франции и Аргентины 30 июня и сборных Польши и Колумбии 24 июня.

Самым непопулярным матчем в Казани стала первая игра ЧМ-2018 в Казани. Это был матч сборных Франции и Австралии 16 июня, когда на стадион пришли 41 тысяча 279 зрителей.

Более 100 тысяч иностранных туристов и болельщиков из Бразилии, Колумбии, Аргентины, Бельгии, Франции, Китая, Южной Кореи, Австралии и других стран посетили Казань во время мундиаля.

По данным «Турстат», все матчи ЧМ-2018 в России с 14 июня по 7 июля посетили более 2 млн 747 тысяч человек.