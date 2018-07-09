Почти 255 тысяч человек стали зрителями матчей ЧМ на «Казань Арене»

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года на стадионе «Казань Арена» увидели почти 254,5 тысячи зрителей. Такие цифры приводит пресс-служба мэрии Казани.
Больше всего зрителей пришло на матч четвертьфинала между сборными Бразилии и Бельгии, который состоялся 6 июля. Так, его увидели 42 тысячи 873 зрителя, а заполняемость стадиона составила 95 процентов. Примерно столько же футбольных болельщиков пришло на игры сборных Франции и Аргентины 30 июня и сборных Польши и Колумбии 24 июня.
Самым непопулярным матчем в Казани стала первая игра ЧМ-2018 в Казани. Это был матч сборных Франции и Австралии 16 июня, когда на стадион пришли 41 тысяча 279 зрителей.
Более 100 тысяч иностранных туристов и болельщиков из Бразилии, Колумбии, Аргентины, Бельгии, Франции, Китая, Южной Кореи, Австралии и других стран посетили Казань во время мундиаля.
По данным «Турстат», все матчи ЧМ-2018 в России с 14 июня по 7 июля посетили более 2 млн 747 тысяч человек.
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