«Человек-муравей и оса» возглавил прокат России и США

Кинолента американского режиссера Пейтона Рида собрала в дебютную неделю 76 млн долларов в США.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Фильм «Человек-муравей и Оса» возглавил рейтинг проката в США и России, передает ТАСС.

Кинолента американского режиссера Пейтона Рида собрала в дебютную неделю 76 млн долларов в США. В России за аналогичный период удалось собрать 345 млн рублей.



Фильм не оправдал ожиданий: результат сборов оказался ниже оптимистичных прогнозов.

Кинолента является вторым фильмом франшизы о человеке-муравье, созданным по комиксам Marvel. Первая часть вышла в 2015 году и собрала 519 млн долларов при затратах 169 млн долларов.