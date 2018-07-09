Мужчина отказывался выплачивать средства на содержание двух своих несовершеннолетних детей от разных браков.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Житель Мензелинска получил 60 часов обязательных работ за неуплату алиментов, сообщила руководитель пресс-службы УФССП РФ по РТ Лилия Халимова.

Мужчина отказывался выплачивать средства на содержание двух своих несовершеннолетних детей от разных браков. Его задолженность превысила 100 тысяч рублей. По месту регистрации неплательщик не жил, официально нигде трудоустроен не был, однако от приставов ему скрыться не удалось.

В итоге представители закона составили два административных протокола по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Как отмечают в УФССП РФ по РТ, наказание не освобождает от долга – оно является средством побудить неплательщика задуматься о поведении. Если и после этого должник не начнет выплачивать алименты, его привлекут к уголовной ответственности.