Тело 54-летнего мужчины обнаружили в озере Долгое, а 19-летнего парня нашли в реке Волга.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В Спасском и Нижнекамском районах Татарстана нашли двоих утонувших, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Так, в минувшую субботу неподалеку от деревни Дмитриевка в трех метрах от берега в озере Долгое спасатели ОСВОД обнаружили тело 54-летнего мужчины. Предположительно, рыбак утонул 3 июля.

А сегодня утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на Волге возле Болгара обнаружено тело 19-летнего парня, который пропал 6 июля.

Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной происшествий.