Минниханов заявил об интересе Сбербанка в создании центра исламской экономики в РТ

Исламский банкинг является новым инструментом, который поможет привлечь в регион инвестиции, отметил Президент Татарстана.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов заявил о заинтересованности Сбербанка создать в Татарстане Российский центр исламской экономики, сообщает ТАСС.

Рустам Минниханов не назвал конкретную дату создания данного центра, однако отметил, что уже существует группа, которая координирует эту работу.

«Я уверен, в ближайшее время это состоится», — сказал Президент Татарстана в кулуарах промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге.

По мнению Минниханова, исламский банкинг — новый инструмент, способный привлечь в регион финансы.

«К сожалению, сегодня в связи с санкциями доступ к финансам ограничен, многие наши инвесторы нуждаются в разных инструментах. Исламские финансы — это другие требования, другие стандарты, и многие европейские страны активно используют эти инструменты », –отметил президент.