В первых матчах нового сезона Премьер-лиги «Рубин» сыграет с «Зенитом» и ЦСКА

Фото: архив/Ильнар Тухбатов
(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Стало известно расписание матчей казанского футбольного клуба «Рубин» в первых шести турах нового сезона российской Премьер-лиги. Об этом сообщается на странице клуба в социальной сети Instagram.
Так, первый матч Премьер-лиги в сезоне 2018/19 «Рубин» проведет против «Краснодара»: игра пройдет на стадионе «Казань Арена» 29 июля и начнется в 19.00. Затем казанцы встретятся с «Динамо» 3 августа на «Арене Химки», игра стартует в 19.30.
12 августа «Рубин» снова будет играть на казанском стадионе: на этот раз матч пройдет против «Зенита», начало — в 19.00.
18 августа казанцы сразятся против клуба «Ахмат» на их домашнем стадионе «Ахмат Арена», этот матч начнется в 21.30. 25 августа «Рубину» предстоит встретиться с ЦСКА вновь на своей территории: матч на «Казань Арене» начнется в 16.30.
В шестом туре сезона казанский клуб сыграет против «Ростова» на стадионе «Ростов Арена»: матч пройдет 30 августа и стартует в 19.30.
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