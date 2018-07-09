Завтра без света останутся жители нескольких поселков Казани

Отключение электричества запланировано в поселках Мирный, Салмачи, Восточный и др.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Завтра, 10 июля, в нескольких поселках Казани отключат свет, передает пресс-служба мэрии.

Так, в Авиастроительном районе с девяти утра и до пяти вечера без света останутся жители домов на ул. Ашхабадская, 99 – 111, 120 – 150, ул. Воронихина, 21 – 35, 33а, 22, 22а, 22б, 22в, 24, 24а, 24б, 24в, 24г, 26, 26в; ул.Г оворова, 19, 19а, 19б, 21 – 27, 24 – 34, 34а; ул. Краснодонская, 111 – 129, 102 – 120; ул. Кутузова, 69 – 83, 83а, 83б, 83в, 88 – 98, 98а, 98б; ул. Литвинова, 61 –67, ул. Луначарского, 36 – 70; ул. Смоленская, 63-81, 62-80.

В это же время электричество отключат в Приволжском районе. Оно коснется жителей поселка Мирный по улицам 1-я Аральская, 2-я Аральская, Календарная, Кулаевская, Мелитопольская, Селькоров, Счастливая, Черниговская.

Также с девяти утра и до пяти вечера света не будет в жилых домах по адресам: ул. Сафиуллина, 42, 56; ул. Ю. Фучика, 48, 50.

Отключение света произойдет в Советском районе с девяти утра до шести вечера в частном секторе поселка Константиновка, по улицам Посадочная, Северогорская, Южногорская.

В Вахитовском районе электричество отключат с восьми утра и до полудня по адресам: ул. Девятаева, 7, ул. Зайцева, 4; ул. Меховщиков, 2, 4; ул. Портовая, 2, 9, 11, 13, 15, 17, 21.

Жители поселка Салмачи, чьи дома находятся на ул. М. Файзи, Цветном переулке и ул. Ф. Юнусова, будут без света с девяти утра до полудня.

С часу дня до четырех часов вечера электричество отключат в поселках Восточный и Алтан, в частном секторе по улицам Агачлык, Аланлык, Затлык, Звонкая, Каенсар, Приречный переулок, Рассветная, Рассветный переулок, Рябиновая, Сабит, Строителей, Урмале, Уртак.

Причиной отключений стал плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также обслуживание оборудования распределительных сетей.