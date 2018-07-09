Оркестр Тихоокеанского флота выступит на фестивале оркестров «Фанфары Казани»

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(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Военно-морской оркестр Тихоокеанского флота из Владивостока впервые выступит на VII Фестивале духовых оркестров «Фанфары Казани» в Казанском Кремле, сообщает пресс-служба Кремля.
Событие пройдет с 16 по 19 августа. За четыре дня музыки свое творчество представят 19 коллективов из 14 городов, более 600 музыкантов. В фестивальные дни оркестры выступят в городских парках: «Черное озеро», «Крылья Советов», «Парк им. Урицкого», «Парк Победы».
Помимо оркестра Тихоокеанского флота Министерство обороны РФ направит в Казань еще пять военных оркестров из Самары, Саратова, Уфы, Пензы и Йошкар-Олы. Гость мероприятия также услышит масштабные оркестры Национальной гвардии России из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
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С первых лет существования фестиваля в нем участвует уникальный казанский женский джаз-оркестр «Фантазия». В прошлом году впервые состоялось выступление ярких нижегородских мажореток, а в этом году на фестивале выступят девушки-барабанщицы и мажоретки из Набережных Челнов и Уфы.
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