На чемпионате WorldSkills в Казани представят новую компетенцию

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(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). На чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани впервые представят компетенцию «промышленная робототехника», передает ТАСС.
Новую компетенцию представит партнер чемпионата, японская компания FANUC.
«На национальном уровне WorldSkills Россия уже создала подобную компетенцию для популяризации промышленных роботов среди нового поколения инженеров. Компания FANUC, как спонсор следующего мирового чемпионата WorldSkills в Казани в 2019 году, поможет вывести компетенцию "промышленная робототехника" на мировой уровень», — приводит агентство сообщение компании.
Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills будет проходить в Казани с 29 августа по 3 сентября 2019 года. Город выиграл право проведения чемпионата мира WorldSkills-2019 на генассамблее WorldSkills International в Бразилии в 2015 году.
Ранее стало известно, что первым партнером ЧМ в Казани WorldSkills Kazan 2019 стал один из крупнейших горно-металлургических холдингов России УК «Металлоинвест».
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