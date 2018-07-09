В конкурсе приняли участие юные спортсмены в возрасте от семи месяцев до двух лет.

(Набережные Челны, 9 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах прошел забег ползунков.

В конкурсе, который для Автограда стал уже традиционным, приняли участие юные бегуны в возрасте от семи месяцев до двух лет. Так, малыши в возрасте от семи месяцев до 11 месяцев ползком преодолевали дистанцию в пять – десять метров, дети от 11 месяцев до полутора лет делали забеги на эту дистанцию, а дети от полутора до двух лет проехали на игрушечных машинках.

Конечно, как всегда, было много эмоций. Некоторые спортсмены капризничали, кое-кто и вовсе отказывался от забега и просился на ручки к папам и мамам. Родители волновались, подбадривали и поддерживали детей. Но, как и в любом соревновании, победили сильнейшие. При этом каждый участник получил памятный приз и диплом.