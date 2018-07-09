«Казгражданпроект» предложил построить в Казани почти 140 км велодорожек

В столице Татарстана планируют построить велодорожки на 700 млн рублей.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). МБУ «Институт „Казгражданпроект“» представило план развития велосипедной инфраструктуры в Казани. Соответствующий документ есть в распоряжении редакции ИА «Татар-информ».

Согласно плану развития городской велосети, в городе утверждено четыре велодорожки: от Деревни Универсиады до цирка, около торгового центра «МЕГА», в самой Деревне Универсиады и Большое кольцо в центре Казани, которое охватит Кремлевскую набережную и парк Горького.

В числе предлагаемых проектов велосети: расширить Большое велосипедное кольцо в центре Казани, проложить велотрассу от Энергоуниверситета до озера Лебяжье, а также построить Третье велосипедное кольцо, которое пройдет от Деревни Универсиады через Азино и ипподром до центра города. Всего в результате реализации предлагаемых проектов в Казани появится 45,6 км велодорожек.

В перспективе по проекту планировки территории (ППТ) велосипедная сеть в городе включит и вовсе 136,5 км велодорожек, которые охватят весь центр, окружат Адмиралтейскую слободу и озеро Средний Кабан, микрорайоны «Молодежный» и «М-8», поселок Джаным, Ноксинский спуск, Солнечный город, ул. Гвардейскую, Мавлютова, Сыртланова, Гарифьянова, а также Мамадышский тракт. Расширится также число станций велопроката. К уже действующим пунктам добавится еще три станции на Кремлевской набережной и одна в речном порту.

Согласно документу, общая стоимость велоинфраструктуры в столице Татарстана оценивается в 691 млн рублей.

Существующая городская велоинфраструктура состоит из велокольца в центре города и велодорожек в скверах на улицах Парина и Декабристов. Есть еще шесть станций велопроката Veli-K и перехватывающая парковка на улице Мулланура Вахитова. Общая протяженность существующих веломаршрутов в Казани составляет всего 4,8 км.

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