(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Нападающий «Рубина» Сердар Азмун в Иране попал в аварию на «Порше», сообщает calcioiraniano.altervista.org.

Авария произошла накануне утром в иранском регионе Мазендеран. По данным издания, на трассе Неки – Бехшехр столкнулись большегруз и десять легковых авто.

Азмун ехал в автомобиле вместе с братом его жены, кто из них сидел за рулем не известно.

По данным издания, футболист получил небольшую рану подбородка. Медики оказали ему необходимую помощь на месте.

Напомним, что Сердар Азмун сыграл в «Рубине» свой последний сезон. В команду он пришел 18-летним парнем в 2013 году.

Sardar Azmoun, thankfully, did not receive any damage, but was involved in an accident today. He is having an interesting summer. pic.twitter.com/3DIXZlKrHi