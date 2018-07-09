Международный Летний кампус РАНХиГС вновь пройдет в Иннополисе

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(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Иннополис снова выбран местом проведения VII Международного образовательного форума «Летний кампус Президентской академии». Его ключевой темой в этом году станет предпринимательство в области культуры и развлечений.
Планируется, что участниками Летнего кампуса РАНХиГС станут 220 студентов бакалавриата: около 100 иностранных студентов, 55 представителей Академии и вузов АИРР (Ассоциация инновационных регионов России), еще 80 человек — делегация от Республики Татарстан.
Международный Летний кампус Президентской академии проводится с 2012 года, последние три года — в Иннополисе. Будучи созданным для развития информационных и инновационных технологий, этот город не случайно выбран площадкой проведения одного из крупнейших международных молодежных событий.
Ключевыми целями Кампуса являются обучение и обмен опытом между участниками, а также предоставление студентам из разных стран возможности задать вопросы и напрямую пообщаться с экспертом международного, федерального или республиканского уровня. Так, спикерами и экспертами Летнего кампуса РАНХиГС в разные годы были: заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, председатель Внешэкономбанка (2010 – 2016) Сергей Горьков, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, министр связи массовых коммуникаций РФ (2012 – 2018) Николай Никифоров.
Кроме того, своим опытом с участниками делились глава MasterCard в России, Казахстане, Беларуси и Армении Алексей Малиновский, старший вице-президент The Coca-Cola Company Клайд Таггл, генеральный директор Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан, спикер Государственной Думы VI созыва Сергей Нарышкин и др.
Иннополис — первый российский город для IT-специалистов, расположенный в Республике Татарстан. В городе есть Университет Иннополис, который специализируется на образовании и научных исследованиях в области современных информационных технологий. Для привлечения в Иннополис перспективных технологических компаний на территории города создана Особая экономическая зона. Резидентство в ОЭЗ дает целый ряд преимуществ: специальный налоговый и таможенный режимы, доступ к необходимой инфраструктуре на льготных условиях, льготные условия аренды земельных участков и многое другое.
Организаторами Летнего кампуса Президентской академии являются Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Правительство Республики Татарстан, Ассоциация инновационных регионов России при поддержке ГК «АКИГ».
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