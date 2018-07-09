В строительство автомагистрали Шали – Бавлы в этом году будет вложено 2,5 млрд рублей

На данный момент идут строительно-монтажные работы на участке Алексеевское – Альметьевск.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В этом году в реализацию проекта строительства автомагистрали Шали (М7) — Бавлы (М5) в рамках формирующегося международного транспортного коридора Европа — Западный Китай будет вложено 2,5 млрд рублей. Уже освоено 40 процентов от годовой суммы финансирования, сообщает Миндортранс РТ.

На данный момент частный инвестор ведет строительно-монтажные работы на участке Алексеевское — Альметьевск протяженностью 145 км. Кроме того, на этом участке продолжается возведение земляного полотна, переустройство инженерных коммуникаций, строительство искусственных сооружений, мостов, путепроводов.

В министерстве напомнили, что в сентябре 2008 года на форуме руководителей приграничных регионов России и Казахстана в Актюбинске был подписан меморандум о сотрудничестве и развитии автомобильных дорог, которые связывают Европу и Западный Китай по маршруту Санкт-Петербург — Казань — Оренбург — Актюбинск — Алма-Ата — граница КНР.

Строительство автомагистрали ведется на основании постановления совместного заседания коллегии Министерства транспорта РФ и Правительства РТ. В период реализации проекта было открыто движение автотранспорта на участке Шали — Сорочьи Горы протяженностью 40 км в 2011 году. В 2016 году завершено строительство мостового перехода через Каму у села Сорочьи Горы протяженностью 14 км.