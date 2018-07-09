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Татар-информ

9 июля 2018, 10:56

Культура

Объявлен победитель «Золотой букеровской премии»

Произведение Майкла Ондатже 1992 года признано лучшей из книг, которые за последние полвека становились лауреатами Букеровской премии по литературе.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Канадский писатель Майкл Ондатже получил «Золотую букеровскую премию» за роман «Английский пациент», передает ТАСС.

Церемония награждения состоялась в минувшее воскресенье в Королевском фестивальном зале Лондона.

Произведение Майкла Ондатже 1992 года признано лучшей из книг, которые за последние полвека становились лауреатами ежегодной Букеровской премии по литературе.

Члены жюри отбирали финалистов «Золотого букера», книгу-победительницу определило народное голосование.

События в книге разворачиваются во время Второй мировой войны: в итальянском монастыре за обгоревшим пациентом ухаживает канадская медсестра.

По мотивам романа британский режиссер Энтони Мингелла в 1996 году снял одноименный фильм, завоевавший премию «Оскар» в девяти номинациях, в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру.

 

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