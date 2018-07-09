ЧП произошло из-за перевеса во время погрузки плит МДФ.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). На причале в Елабуге автокран опрокинулся на сухогруз, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера вечером на причале Танайка в процессе погрузки плит МДФ крановщик поднял сразу 2,8 тонны панелей. Автокран не выдержал перевеса и завалился на сухогруз «Флестина-2». «КАМАЗ», на шасси которого был смонтирован манипулятор, повис в воздухе.

В результате крановщику зажало ногу, ему помогли подоспевшие пожарные ПСЧ №75. Корабль пробоин не получил.