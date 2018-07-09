Альфа-Банк в Казани провел мастер-класс для руководителей и владельцев компаний

Мероприятие состоялось в рамках проекта Alfa Business Week при поддержке Альфа-Банка.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В Казани, в конференц-зале отеля «Ривьера», 5 июля прошел мастер-класс «Нестандарт. Делаем маркетинг по-другому». Мероприятие состоялось в рамках проекта Alfa Business Week при поддержке Альфа-Банка. Спикером программы выступил Роман Тарасенко, соучредитель и генеральный директор компании Krostu.com, эксперт в области маркетинга, лектор клуба клиентов Альфа-Банка.

Участникам форума Роман Тарасенко на конкретных примерах продемонстрировал десятки приемов, которые дают возможность бизнесу вывести на новый уровень качество маркетинговых кампаний как инструмента привлечения клиентов.

«Примерив на себя „аватар“ клиента, предприниматель понимает, как живет этот человек: чем он занимается, где тусуется, как путешествует. А главное, почему со всем этим опытом клиент пойдет именно к нему. Почти метод Станиславского: представить себя в предлагаемых обстоятельствах. Сделав это, владелец бизнеса или директор компании понимает необходимость в экспериментах и обновлении», — рассказал эксперт.

Роман Тарасенко в своей презентации поделился с участниками тонкостями грамотного позиционирования бренда, небанальными способами получить прибыль и нюансами нестандартных подходов к экономии. Каждый инструмент на стыке статистики и психологии был проиллюстрирован реальным случаем. В ходе мастер-класса гости в неформальной обстановке обсуждали актуальные вопросы, находили новых партнеров по бизнесу, дискутировали и делились впечатлениями.

В завершении семинара всех присутствовавших ждал розыгрыш сувениров от Альфа-Банка — официального партнера ЧМ-2018 FIFA.

«По отзывам наших клиентов — это лучшее мероприятие, которое они посетили за последнее время в рамках Alfa Business Week. Цель проведения подобных мастер-классов Альфа-Банком — развитие бизнеса наших клиентов и живое общение как с действующими, так и потенциальными партнерами. Мы рассчитываем, что благодаря практическим советам, которые они получили на мастер-классе, предприниматели смогут сделать свой бизнес прибыльнее, — отмечает Екатерина Миначева, директор по массовому бизнесу ОО «Казанский».

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.