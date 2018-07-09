Международный аэропорт «Казань» перевез более 26 тыс. пассажиров за 6-7 июля

С начала года аэропорт обслужил более 1,5 млн пассажиров.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). За период 6-7 июля текущего года Международный аэропорт «Казань» перевез 26 тыс. 153 пассажира, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

15 тыс. 534 пассажира были обслужены на внутренних авиалиниях, 10 тыс. 619 — на международных. Для перевозки пассажиров был выполнен 271 авиарейс.

С начала года по 6 июля аэропорт перевез 1 млн 509 тыс. 51 пассажира. Это на 32 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года.