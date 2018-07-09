Международный аэропорт «Казань» перевез более 26 тыс. пассажиров за 6-7 июля

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). За период 6-7 июля текущего года Международный аэропорт «Казань» перевез 26 тыс. 153 пассажира, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
15 тыс. 534 пассажира были обслужены на внутренних авиалиниях, 10 тыс. 619 — на международных. Для перевозки пассажиров был выполнен 271 авиарейс.
С начала года по 6 июля аэропорт перевез 1 млн 509 тыс. 51 пассажира. Это на 32 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Следующая новость
Исламский банкинг является новым инструментом, который поможет привлечь в регион инвестиции, отметил Президент Татарстана.
Участники стартовавшего из Набережных Челнов автопробега в течение двух суток изучали природные заказники одного из регионов Уральского округа.
На данный момент идут строительно-монтажные работы на участке Алексеевское – Альметьевск.
Синоптики республики прогнозируют ухудшение погодных условий.
Столица Татарстана вошла в топ-5 городов по посещаемости матчей чемпионата мира по футболу.
Отключение электричества запланировано в поселках Мирный, Салмачи, Восточный и др.
Мужчина отказывался выплачивать средства на содержание двух своих несовершеннолетних детей от разных браков.
В конкурсе приняли участие юные спортсмены в возрасте от семи месяцев до двух лет.
В татарстанской столице продают автографы футболистов бразильской сборной.
Компетенция «промышленная робототехника» впервые будет представлена на мировом чемпионате, который пройдет в 2019 году.
С начала года аэропорт обслужил более 1,5 млн пассажиров.
Тело 54-летнего мужчины обнаружили в озере Долгое, а 19-летнего парня нашли в реке Волга.
Образовательный форум, на который приедет сотня иностранных студентов, стартует 15 июля.
В столице Татарстана планируют построить велодорожки на 700 млн рублей.
ЧП произошло из-за перевеса во время погрузки плит МДФ.
Президент Татарстана внес большой вклад в укрепление дружбы между татарами и чувашами.
Горожане хором спели всенародно любимую песню, а пианистка была польщена вниманием и комплиментами.
Требуется завершить строительство жилых домов группы компаний «ФОН» — 65/06, 65/10 (блоки 3, 4), 65/03.
Воронка образовалась в районе села Старое Казеево.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
09 июляНародные гуляния на Красной площади и татарская деревня в центре Чебоксар: как в Чувашии проходил федеральный Сабантуй — 2018
09 июля9 – 12 июля: Музыкальный фестиваль у Центра семьи «Казан», «Монстры на каникулах 3», бесплатные экскурсии по Свияжску