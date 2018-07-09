За полгода в Набережных Челнах построили десять многоэтажек

Из запланированных 300 тысяч квадратных метров жилья с начала года введено 103,5 тысячи квадратных метров – это одна треть из запланированных работ.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). За полгода в Набережных Челнах построили десять многоэтажных домов и 65 малоэтажных, пишут «Челнинские известия».

Из запланированных 300 тысяч квадратных метров жилья с начала года введено 103,5 тысячи квадратных метров – это одна треть из запланированных работ.

Показатель нынешнего года чуть выше прошлогоднего, в 2017 году к июлю было сдано 83,9 тысячи квадратных метров жилья.

По словам начальника Управления архитектуры, градостроительного и жилищного строительства Ильмира Исхакова, до конца года строителям предстоит еще построить 19 высотных домов. Из них пять – по программе социальной ипотеки в 63-м микрорайоне. В них получат жилье 1336 семей бюджетников.