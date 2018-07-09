В Набережных Челнах из восьми проблемных домов осталось достроить всего три

Требуется завершить строительство жилых домов группы компаний «ФОН» — 65/06, 65/10 (блоки 3, 4), 65/03.

(Набережные Челны, 9 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах из восьми проблемных жилых объектов, зафиксированных в 2015 году, остались незавершенными три, сообщил на деловом понедельнике в мэрии руководитель Управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития исполкома города Ильмир Исхаков.

Три года назад общее число обманутых дольщиков в Набережных Челнах составляло 939. Сейчас их осталось 317, в том числе 291 дольщик и члены семей. В официальный реестр пострадавших включено 237 человек.

Достроить требуется три проблемных жилых дома группы компаний «ФОН» — 65/06, 65/10 (блоки 3, 4), 65/03.

Исполком города договорился с ГК «Профит» и ООО «Евростиль» о заверешении этих объектов. В настоящее время «Профит» приступил к строительству первой очереди жилого дома 65/03, где получат квартиры 123 семьи. Уже выполнены работы по обследованию конструкций, замене кровли, ведутся сантехнические и электромонтажные работы, ставятся окна. В первом подъезде дома приступили к отделочным работам. Срок завершения строительства — декабрь 2018 года. Ориентировочная сумма вложений инвестора составит 100 млн рублей.

По жилому дому 65/10 (блоки 3, 4) исполком подписал с ООО «Евростиль» соглашение о намерениях. В качестве компенсации затрат предполагается передать инвестору земельные участки, подведомственные республике. В настоящее время ведется обследование конструкций жилого дома.«Евростиль» собирается завершить строительство дома в третьем квартале 2019 года. Ориентировочная сумма вложений — 192 млн рублей.

Кроме этого, «Профит» готов рассмотреть вопрос завершения строительства жилого дома 65/06 и предоставить свои квартиры обманутым дольщикам дома 65/03 (2-я, 3-я очереди) в обмен на земельные участки. При нормальном стечении обстоятельств дом будет введен в эксплуатацию в декабре 2019 года. До этого инвестору придется вложить 240 млн рублей.