СМИ назвали состав американской делегации на саммите Россия – США в Хельсинки

Переговоры Путина и Трампа пройдут 16 июля в столице Финляндии.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Газета Politico назвала состав американской делегации, которая будет сопровождать Президента США Дональда Трампа на саммите Россия — США, где пройдет встреча американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает RT.

Так, в числе сопровождающих Трампа издание называет его советника по нацбезопасности Джона Болтона, главу аппарата Белого дома Джона Келли и его заместителя по связям с общественностью Билла Шайна и пресс-секретаря Сару Сандерс. Кроме того, в состав делегации войдут помощник Трампа Дэн Скавино, советник по политическим вопросам Стивен Миллер и другие чиновники.

Также американского лидера будут сопровождать первая леди США Меланья Трамп и ее пресс-секретарь Стефани Гришам. Иванка Трамп и ее супруг, советник Президента Джаред Кушнер не войдут в состав делегации.

Переговоры Трампа и Путина пройдут в Хельсинки 16 июля.