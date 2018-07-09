Минфин хочет сократить расходы на здравоохранение, ЖКХ и спорт в 2019 году

В ведомстве предлагают небольшое сокращение по ряду статей бюджета в следующем году с ростом в 2020-2021 годах.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Минфин намерен снизить расходы на здравоохранение, культуру и спорт в 2019 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект Основных направлений бюджетной политики РФ.

Так, например будут стремительно снижаться расходы на жилищно-коммунальное хозяйство. В 2018 году на эту статью бюджета планируется выделить 147,6 миллиарда рублей, в 2019 году — 127,9 миллиарда рублей, в 2020 году — 122,1 миллиарда рублей, а спустя три года лишь 103,9 миллиарда рублей.

Минфин также прогнозирует спад уровня расходов на культуру и кинематографию. В 2018 году по этой статье должны выделить 103,2 миллиарда рублей, в 2019 году — 98,3 миллиарда рублей, в 2020 году — 91,4 миллиарда рублей, в 2021 году — 88,5 миллиарда рублей.

Ранее Госсовет Татарстана объявил, что в республике планируется увеличить расходную часть бюджета по таким направлениям, как капремонт объектов социально-культурной сферы, инженерная структура дорог, проведение социально значимых культурных и спортивных мероприятий, создание дополнительных мест для детей от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях.