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Татар-информ

9 июля 2018, 09:25

Общество

Прокуратуру Удмуртии возглавил экс-зампрокурора РТ

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Документ с назначением был опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Владимир Путин назначил экс-зампрокурора РТ Артема Николаева на пост прокурора Удмуртии. Документ с назначением опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Срок полномочий прокурора равняется пяти годам.

Ранее агентство сообщало, что 51-летнего Артема Николаева 18 апреля согласовал на должность прокурора Госсовет Удмуртии. Представление в адрес Госсовета поступило от Генпрокурора РФ Юрия Чайки.

Артем Николаев родился в Казани, с 2005 года до апреля 2017 года он занимал должность первого заместителя прокурора РТ. Затем его назначили заместителем Волжского природоохранного прокурора. Артем Николаев награжден нагрудным знаком «За безупречную службу».

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