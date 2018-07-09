Роскачество назвало лучшие регионы по производству рыбных консервов

Рекомендуем
(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество) определило, что лучшие консервы из сайры производят в Сахалинской области и в Приморском крае, передает ТАСС со ссылкой на сообщение организации.
В Роскачестве не удивились тому, что лучшие консервы производят в Сахалинской области и в Приморском крае. Исследователи заметили закономерность получения высоких оценок именно консервов, которые выпущены в местах добычи сырья.
Исследователи отмечают, что в целом российские предприятия ответственно подходят к производству рыбных консервов. Роскачество не обнаружило ни одного нарушения по безопасности, лишь в двух случаях выявлено превышение действующего законодательства по количеству соли.
В исследовании участвовали 23 популярные торговые марки консервов из сайры, произведенные в Калининградской, Московской, Псковской, Рязанской и Сахалинской областях, Москве и Приморском крае, а также в Таиланде. Их проверили по 37 параметрам качества и безопасности, исследовали их на содержание опасных веществ и микроорганизмов, взвесили количество рыбы в банке и оценили вкусовые качества продукта.
Так, например, эксперты определили, что нет производителей, которые бы не докладывали рыбу в банку. Согласно обязательным требованиям законодательства, в одной таре должно быть не меньше 50 процентов рыбы от общей массы нетто. Этим требованиям соответствовали все участники исследования.
«В целом исследование показало, что рыбным консервам можно доверять: вся исследованная рыба безопасна, а недостатки по качеству не носят массовый характер. В ходе проверок нам удалось опровергнуть устойчивый потребительский миф — если рыба консервирована, то это не означает, что по своей ценности и количеству полезных элементов она проигрывает свежей рыбе», — цитирует агентство слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Следующая новость
Образовательный форум, на который приедет сотня иностранных студентов, стартует 15 июля.
В столице Татарстана планируют построить велодорожки на 700 млн рублей.
ЧП произошло из-за перевеса во время погрузки плит МДФ.
Президент Татарстана внес большой вклад в укрепление дружбы между татарами и чувашами.
Горожане хором спели всенародно любимую песню, а пианистка была польщена вниманием и комплиментами.
Требуется завершить строительство жилых домов группы компаний «ФОН» — 65/06, 65/10 (блоки 3, 4), 65/03.
Воронка образовалась в районе села Старое Казеево.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Документ с назначением был опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.
В черный список попали торговые центры, автозаправочные станции, офисные и медицинский центры.
Удар был такой силы, что у иномарки вырвало двигатель.
Поисками потерявшейся пенсионерки занимаются сотрудники МЧС, полицейские и волонтеры.
09 июля9 – 12 июля: Музыкальный фестиваль у Центра семьи «Казан», «Монстры на каникулах 3», бесплатные экскурсии по Свияжску