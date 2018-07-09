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Татар-информ

9 июля 2018, 09:36

Экономика и финансы

Роскачество назвало лучшие регионы по производству рыбных консервов

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Исследование, в котором участвовали 23 популярные торговые марки консервов из сайры, показало, что этому продукту можно доверять.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество) определило, что лучшие консервы из сайры производят в Сахалинской области и в Приморском крае, передает ТАСС со ссылкой на сообщение организации.

В Роскачестве не удивились тому, что лучшие консервы производят в Сахалинской области и в Приморском крае. Исследователи заметили закономерность получения высоких оценок именно консервов, которые выпущены в местах добычи сырья.

Исследователи отмечают, что в целом российские предприятия ответственно подходят к производству рыбных консервов. Роскачество не обнаружило ни одного нарушения по безопасности, лишь в двух случаях выявлено превышение действующего законодательства по количеству соли.

В исследовании участвовали 23 популярные торговые марки консервов из сайры, произведенные в Калининградской, Московской, Псковской, Рязанской и Сахалинской областях, Москве и Приморском крае, а также в Таиланде. Их проверили по 37 параметрам качества и безопасности, исследовали их на содержание опасных веществ и микроорганизмов, взвесили количество рыбы в банке и оценили вкусовые качества продукта.

Так, например, эксперты определили, что нет производителей, которые бы не докладывали рыбу в банку. Согласно обязательным требованиям законодательства, в одной таре должно быть не меньше 50 процентов рыбы от общей массы нетто. Этим требованиям соответствовали все участники исследования.

«В целом исследование показало, что рыбным консервам можно доверять: вся исследованная рыба безопасна, а недостатки по качеству не носят массовый характер. В ходе проверок нам удалось опровергнуть устойчивый потребительский миф — если рыба консервирована, то это не означает, что по своей ценности и количеству полезных элементов она проигрывает свежей рыбе», — цитирует агентство слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.

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