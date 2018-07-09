В конце минувшей недели в Киото, Хиросиме и ряде других регионов выпало две-три месячные нормы осадков.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В Японии из-за паводка и оползней погибли более 100 человек, сообщает «RT на русском».

Еще более пятидесяти человек считаются без вести пропавшими. В поисковых операциях задействованы свыше 50 тысяч спасателей. Тяжелые погодные условия усложняют проведение поисковых работ.

В конце минувшей недели в Киото, Хиросиме и ряде других регионов выпало две-три месячные нормы осадков. Метеорологи предупреждают о том, что существует угроза новых наводнений.