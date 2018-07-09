В России создают управляемый силой мысли автомобиль

Ученые Национального исследовательского Нижегородского университета разрабатывают автомобиль с системой нейропилотирования.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Российские ученые работают над созданием нейромобиля, водитель которого сможет им управлять при помощи силы мысли, пишет газета «Известия».

Авторами инновационной разработки стали ученые Национального исследовательского Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ). Они хотят, чтобы бортовой компьютер распознавал намерения водителя через датчики, вмонтированные в шляпу, и действовал согласно ним.

«Система нейропилотирования представляет собой симбиоз алгоритмов распознавания образов (с помощью искусственных нейросетей), планирования движения и средства детектирования и классификации биоинформационных сигналов человека», — цитирует газета слова руководителя лаборатории интеллектуальных биомехатронных технологий ННГУ Василия Миронова.

Ученые отмечают, что система нейропилотирования не способна понять, насколько сильно, например, нужно повернуть руль, чтобы совершить необходимый маневр. Но это станет возможным, если вмонтировать в автомобиль систему помощи пилоту.

«Ее функция состоит в анализе дорожной обстановки и прогнозировании вариантов движения транспортного средства в высокодинамичной среде. Рассчитанные варианты визуализируются, и уже из них пользователь осуществляет выбор», — пояснияют специалисты.

Такого типа автомобили могут улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями. Разработчики надеются, что новинка появится на дорогах страны к 2020 году.