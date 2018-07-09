В Автограде в первом полугодии не получили разрешения на ввод в эксплуатацию 12 объектов

В черный список попали торговые центры, автозаправочные станции, офисные и медицинский центры.

(Набержные Челны, 9 июля, «Тататр-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах в первом полугодии разрешения на ввод в эксплуатацию не получили 12 построенных объектов, сообщил начальник Управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития исполкома города Ильмир Исхаков на деловом понедельнике в мэрии.

По словам Исхакова, за шесть месяцев текущего года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 98 объектам. 12 объектов разрешительные документы не получили. В черном списке оказались ТЦ «Сююмбике», «Аврора», пристрой к магазину в доме 2/01, магазин «Фреско» (12/31), АЗС «ТрансНефтеПродукт» поблизости от ТЦ «Лента», АЗС «Наиком 2» с объектами торговли и складом на первой дороге в районе Замелекесья, ТЦ «Семья», два торговых центра на Набережночелнинском проспекте рядом с 62-м микрорайоном, «Торговый центр» 49/22, медицинский центр на проспекте Беляева, офисные здания на проспекте Мира (дом 12а).

Исхаков сообщил, что исполком обратился в суд с исками о запрете эксплуатации перечисленных зданий.

Глава города Наиль Магдеев, комментируя запретительные меры исполкома, заявил: «Не надо тут ничего не персонифицировать. Одному дали разрешение, другому не дали. Это не вопрос бизнеса, а вопрос безопасности. Не надо смешивать понятия. Мы не должны из-за халатности отдельных застройщиков сидеть на пороховой бочке. Нам вторая „Зимняя вишня“ не нужна. Есть примеры, когда владельцы зданий без вмешательства властей устраняли недочеты и получали разрешение. Надо следовать их примеру».