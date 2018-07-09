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В Челнах пьяный водитель влетел в опору моста и еще в несколько авто

Татар-информ

9 июля 2018, 08:51

Происшествия

В Челнах пьяный водитель влетел в опору моста и еще в несколько авто

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Фото: ГУ МЧС России по РТ

Удар был такой силы, что у иномарки вырвало двигатель.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В Челнах пьяный водитель «Шевроле» влетел в опору моста и еще в несколько авто, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Авария произошла в минувшую субботу на 1048-м километре трассы М7 напротив поворота на Сармановский тракт.

Удар был такой силы, что у иномарки вырвало двигатель. Повреждения получили также «Лада» 14-й модели и «Грейт вол».

Сотрудники ПСЧ №55 оцепили место ДТП, извлекли из «Шевроле» водителя и передали его врачам. 46-летнего мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

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