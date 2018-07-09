В России хотят отменить льготный акциз для отечественных вин

Рекомендуем
(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Российские власти хотят с 2019 года установить единый акциз на импортные и отечественные вина и шампанское. Такое предложение выдвинул Минфин, передает РИА Новости.
В документе говорится, что со следующего года может быть отменена «пониженная ставка акциза в отношении вин и игристых вин (шампанских) с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения». На все вина, то есть как на производимые в России, так и ввозимые на ее территорию, Минфин хочет установить единую акцизную ставку.
Ведомство также считает, что сам виноград, используемый на винном производстве, также следует отнести к подакцизным товарам. Производителям, которые делают спиртной напиток из винограда собственного производства, Минфин предлагает предоставлять налоговые вычеты с применением повышающего коэффициента.
Власти также намерены приравнять к вину в части налогообложения винные напитки, если в их производстве не использовался этиловый спирт. Ставка акциза на такие напитки будет, согласно предложениям министерства, такой же, как и на игристые вина (шампанские), а именно 36 рублей за 1 литр в 2019 году, 37 рублей за 1 литр в 2020 году, 38 рублей за 1 литр в 2021 году.
Следующая новость
Образовательный форум, на который приедет сотня иностранных студентов, стартует 15 июля.
В столице Татарстана планируют построить велодорожки на 700 млн рублей.
ЧП произошло из-за перевеса во время погрузки плит МДФ.
Президент Татарстана внес большой вклад в укрепление дружбы между татарами и чувашами.
Горожане хором спели всенародно любимую песню, а пианистка была польщена вниманием и комплиментами.
Требуется завершить строительство жилых домов группы компаний «ФОН» — 65/06, 65/10 (блоки 3, 4), 65/03.
Воронка образовалась в районе села Старое Казеево.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Документ с назначением был опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.
В черный список попали торговые центры, автозаправочные станции, офисные и медицинский центры.
Удар был такой силы, что у иномарки вырвало двигатель.
Поисками потерявшейся пенсионерки занимаются сотрудники МЧС, полицейские и волонтеры.
09 июля9 – 12 июля: Музыкальный фестиваль у Центра семьи «Казан», «Монстры на каникулах 3», бесплатные экскурсии по Свияжску