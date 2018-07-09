В России хотят отменить льготный акциз для отечественных вин

Минфин предложил уравнять российские и импортные вина и ввести единый акциз с 2019 года.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Российские власти хотят с 2019 года установить единый акциз на импортные и отечественные вина и шампанское. Такое предложение выдвинул Минфин, передает РИА Новости.

В документе говорится, что со следующего года может быть отменена «пониженная ставка акциза в отношении вин и игристых вин (шампанских) с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения». На все вина, то есть как на производимые в России, так и ввозимые на ее территорию, Минфин хочет установить единую акцизную ставку.

Ведомство также считает, что сам виноград, используемый на винном производстве, также следует отнести к подакцизным товарам. Производителям, которые делают спиртной напиток из винограда собственного производства, Минфин предлагает предоставлять налоговые вычеты с применением повышающего коэффициента.

Власти также намерены приравнять к вину в части налогообложения винные напитки, если в их производстве не использовался этиловый спирт. Ставка акциза на такие напитки будет, согласно предложениям министерства, такой же, как и на игристые вина (шампанские), а именно 36 рублей за 1 литр в 2019 году, 37 рублей за 1 литр в 2020 году, 38 рублей за 1 литр в 2021 году.