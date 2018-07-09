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(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В Турции в аварии с пассажирским поездом погибли 24 человека, сообщили «Известия».
По данным издания, сильные ливни спровоцировали провал грунта под ж/д путями в провинции Текирдаг. В результате пассажирский состав частично сошел с рельсов.
Около 338 человек получили различные травмы. Раненых эвакуировали с места происшествия на вертолетах. На месте трагедии продолжается спасательная операция.
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